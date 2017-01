Mislukte woningoverval door nepagenten in Almelo

De politie in Almelo onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen deze overval en eerdere overvallen in Almelo, Wierden en Zwolle. Een politiewoordvoerder bevestigd aan NU.nl dat de werkwijze van de overvallers lijkt op die van de eerdere overvallen maar dat nog onderzocht wordt of het daadwerkelijk om dezelfde personen gaat.

Bij de eerdere overvallen vluchtten de daders weg in een gestolen auto's die later uitgebrand werden teruggevonden. De vluchtauto die de overvallers vandaag gebruikte werd gisteren in Apeldoorn gestolen. Naar de auto wordt op dit moment nog gezocht. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf met gouden velgen.