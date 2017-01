Arrestant Amersfoort overleed door cocaïnevergiftiging

Dat is de conclusie van de forensisch patholoog na toxicologisch onderzoek, heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag gemeld.

De man werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd in Amersfoort voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor maar werd na een achtervolging ingerekend, waarbij hij zich verzette. In het cellencomplex in Houten, waar de Nijkerker naartoe was gebracht, werd hij onwel. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die nacht overleed.

Uit een eerste onderzoek kwam geen doodsoorzaak naar voren. Wel werd duidelijk dat het letsel dat de man had samenhing met de reanimatie. Uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat hij een hoge concentratie cocaïne in zijn bloed had. Volgens de patholoog kan zijn dood daardoor goed worden verklaard.

De familie van de Nijkerker zei woensdag in de Stentor ervan overtuigd te zijn dat hij is overleden door politiegeweld.