Jihadverdachte Hansen ontkent terugkeer met opdracht 'kalifaat'

Voor de rechtbank in Rotterdam vertelde de jonge vrouw donderdagmorgen geëmotioneerd dat ze naar Iraaks-Koerdistan was gevlucht ''omdat ik het vreselijk vond wat er in ISIS-gebied gebeurde''.

Hansen verklaarde ook dat ze nooit de intentie had om zich aan te sluiten bij IS en ze maakte naar eigen zeggen nooit deel uit van de terreurgroep.

Hansen vertelde tijdens de pro-formazitting verder ''dat er wordt gedaan alsof ik een crimineel ben en dat ben ik niet". Ze verweerde zich donderdag voor het eerst tegen de verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het doen van voorbereidingshandelingen voor een terroristische aanslag.

In haar verklaring sprak Hansen onder meer de wens uit om in een omgeving te zijn waarin ze contact kan hebben met haar kinderen. Nu zit ze gevangen met andere terreurverdachten. Zij zegt zich daar ongemakkelijk bij te voelen, omdat zij afstand heeft gedaan van het islamitisch geloof.

'Zwartste scenario'

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt rekening met het ''zwartste scenario''; dat Hansen met opzet door IS-leiders is teruggestuurd om in Europa namens IS toe te slaan.

Dat leidt de officier van justitie onder meer af uit chatgesprekken tussen Hansen en haar vader, waarin zij aanvankelijk de daden van IS verheerlijkte en zei ''te willen leven voor Allah''.

Omdat de vrouw tegenover de politie of de rechter-commissaris nog geen enkele verklaring heeft afgelegd over haar reis naar IS-gebied noch over haar vlucht naar Koerdistan, is het volgens het OM onmogelijk om haar beweegredenen te toetsen.

Volgens H.'s raadsman Michiel Pestman moet de vrouw op vrije voeten worden gesteld, omdat geen gevaar voor herhaling bestaat. Het merendeel van de afvallige jihadisten loopt volgens hem vrij rond in Nederland.

De rechtbank heeft zijn verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen. Volgens de rechtbank weegt het belang van strafvordering zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte.

Onderzoek

Volgende week wordt Hansen opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een psychologisch onderzoek. Ze wilde eerder niet meewerken aan dat onderzoek, maar doet dat nu wel, op aanraden van een nieuwe advocaat.

Volgens de rechter is het belangrijk dat het PBC ook kan kijken naar de beïnvloedbaarheid van Hansen.

Tekenaars

Tijdens de eerste pro-formazitting oordeelde de rechter op dat Hansen niet door rechtbanktekenaars mocht worden getekend. Enkelen van hen deden dat na de zitting alsnog uit het hoofd. Daarom was de verdachte tijdens de tweede zitting aan het zicht onttrokken.

Hansen verbleef in Syrië en mogelijk ook in Irak van september 2015 tot en met 12 juli 2016. Ze was daar samen met haar 27-jarige partner en twee jonge kinderen. Half juli verscheen ze op de Koerdische televisie en vertelde ze over haar vermeende vlucht. Ze stelde toen dat ze door haar man naar IS-gebied was gelokt.