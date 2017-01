Omstander verdacht van dood door schuld bij aanhouding man Maastricht

De advocaat van de verdachte, Peer Szymkowiak, zegt tegen De Limburger dat de Maastrichtenaar zich dinsdag vrijwillig heeft gemeld op het politiebureau. Hij is niet aangehouden omdat er geen gevaar is dat de man op de vlucht slaat.

Volgens Szymkowiak heeft de man de politie willen helpen. "Hij was ervan overtuigd dat assistentie nodig was bij de arrestatie van de man. De beelden die de politie heeft maken dat ook duidelijk. Het is dan uiterst pijnlijk om te horen dat politie en justitie je achteraf als verdachte van dood door schuld zien."

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het gedurende het onderzoek niet inhoudelijk wil reageren op de zaak.

Korpschef Gery Veldhuis van de politie Limburg sprak destijds in een toelichting van een nekklem of mogelijke verwurging, maar ontkende dat de politie dat gedaan zou hebben.

Verdacht

Een politieagent en een lid van de Koninklijke Marechaussee gingen 20 december ter plaatse na een melding over een man die verdacht gedrag vertoonde in het winkelcentrum.

Toen een medewerker van de marechaussee en een politieagent hem daarop aanspraken, haalde hij plotseling uit en sloeg de marechaussee in het gezicht. Die raakte daardoor gewond.

Pogingen de man daarop in de boeien te slaan, verliepen moeizaam door hevig verzet van de verdachte. De politie gebruikte pepperspray en kreeg hulp van omstanders, die hielpen de man tegen de grond te werken. In de worsteling die daarop ontstond, liep de man blauw aan.

Reanimatie

Een van de drie omstanders die meehielpen de man tegen de grond te werken, was een agent in burger. Hij wordt niet verdacht. Na de aanhouiding werd een ambulance opgeroepen, waarna de man is gereanimeerd en meegenomen naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden.

De Rijksrecherche is bezig met een onderzoek.