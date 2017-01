Spong vraagt koning om hulp voor coffeeshophouder in Thailand

Van Laarhoven heeft een celstraf gekregen van 103 jaar, zijn vrouw moet 18 jaar vast zitten. Eerder schreef ook Van Laarhoven zelf een smeekbede aan de koning, maar een reactie hierop bleef uit.

Het is ongebruikelijk dat een advocaat vraagt of het koningshuis zich met een zaak wil bemoeien. Maar de Oranjes hebben van oudsher een goede band met het Thaise koningshuis.

De nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn verleent bij zijn aantreden 150.000 gevangenen gratie. Onder de gedetineerden die eerder vrij kunnen komen, bevinden zich ook veroordeelden voor drugsmisdrijven, zoals Van Laarhoven.

Hoger beroep

Het gratieverzoek geldt echter alleen voor gedetineerden van wie de zaak niet meer loopt. Dit zou betekenen dat de Nederlander zijn hoger beroep zou moeten laten vallen. Mocht hij daarna toch geen gratie krijgen, heeft Van Laarhoven geen enkele kans meer om vrij te komen.

Spong hoopt dat Willem-Alexander in deze kwestie kan bemiddelen, opdat Vajiralongkorn voor Van Laarhoven een uitzondering maakt. "Rechtstreeks contact van koning tot koning schijnt, net als in sprookjes, wonderen te kunnen doen", besluit de advocaat zijn brief.

Civiele procedure

De Nederlandse coffeeshophouder, die een aantal jaar geleden naar Thailand verhuisde, is daar opgepakt voor de handel in softdrugs in Nederland, waar verkoop van softdrugs wordt gedoogd. Van Laarhoven wil dat Nederland de Thaise staat vraagt hem uit te leveren aan Nederland. Dat heeft de Nederlandse staat echter geweigerd.

Om de uitlevering alsnog af te dwingen, loopt er nu een civiele procedure. De verhoren in deze procedure gaan volgende week verder. Van Laarhoven kampt in de Thaise cel met diverse fysieke problemen, zoals een slecht hart en een nierkwaal. Medische zorg wordt niet verleend.

Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer bemoeit zich al met de zaak. Negen politieke partijen, waaronder coalitiepartner PvdA, willen dat het kabinet ervoor zorgt dat de Nederlander zo snel mogelijk weer naar Nederland komt. Minister van Veiligheid en Jusitie Ard van der Steur liet een maand geleden weten het niet nodig te vinden zich met de zaak te bemoeien.

De Nationale Ombudsman gaat ook onderzoek doen naar de zaak-Van Laarhoven. De staat zou mogelijk niet zorgvuldig hebben gehandeld in de kwestie.