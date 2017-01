Zeven jaar cel in hoger beroep dader familiedrama Reek

Voor doodslag en poging doodslag werd Vally V. (45) veroordeeld tot zeven jaar celstraf en tbs. De rechtbank legde eerder vier jaar celstraf plus tbs op.

Vally V. stak in een delirium zijn echtgenote met een mes in de hals. Hun zoontje werd tegen een pui gegooid en met een keukenlade geslagen en liep ernstig hersenletsel op. Hun dochtertje wist aan het geweld te ontkomen door te vluchten.

In hoger beroep stond de vraag centraal of de verdachte tot zijn daad was gekomen door het gebruik van antidepressiva. Deskundigen verschillen daarover ernstig van mening.

Omdat er in de wetenschap geen overeenstemming bestaat over de bijwerkingen van antidepressiva, gelooft het hof niet dat het geweld het gevolg is geweest van het medicijngebruik. Het hof gelooft evenmin dat het delirium is veroorzaakt door de antidepressiva.

Risico's

De kans is groter dat de agressie is ontstaan door alcoholgebruik in de avond ervoor, slaapgebrek en omdat de verdachte op eigen houtje en zonder overleg met de huisarts minder antidepressiva was gaan gebruiken. Vally V. heeft bewust de verkeerde keuzes gemaakt en grote risico’s genomen, oordeelt het hof. Hij is daarom niet volledig ontoerekeningsvatbaar.

Aan zijn kinderen en de zus van zijn vrouw moet de man ruim 55.000 euro schadevergoeding betalen.