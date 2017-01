Journalist verhoord over meenemen bot uit rampgebied MH17

Spekkers is een uur verhoord, zegt hij in een interview met de radiozender BNR woensdag. Ook heeft hij samen met drie leden van het onderzoeksteam zes uur lang beeldmateriaal bekeken dat hij maakte tijdens zijn verblijf in het rampgebied.

Spekkers bracht begin dit jaar een bezoek aan Oost-Oekraïne en nam daar spullen mee van het gecrashte toestel van vlucht MH17. Hij kwam in opspraak toen hij op Twitter zijn volgers vroeg wat hij met de spullen moest doen.

Hij nam ook een bot mee dat bleek te zijn van een slachtoffer van de vliegramp. "Dat wist ik op dat moment niet. Het had net zo goed van een dier kunnen zijn", zei Spekkers. Het bot vond hij in een loods.

Van de rampplek is volgens de journalist twee jaar lang niets meer meegenomen. Hij nam spullen mee, omdat hij vond dat het "hier veiliger is" dan op de rampplek.

Schiphol

Spekkers was via Rusland Oekraïne illegaal binnengekomen. Bij terugkomst op Schiphol werd hij door de autoriteiten gevraagd de spullen over te dragen. Materiaal dat hij in een tas van een collega had gestopt werd in beslag genomen.

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp willen dat er een nieuwe bergingsmissie komt op de rampplek om achtergebleven spullen en menselijke resten te verzamelen. Stichting Vliegramp MH17 gaat daarvoor in overleg met het Openbaar Ministerie.

