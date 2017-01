Meisje dat werd vermist maakt het naar omstandigheden goed

De vmbo-scholiere werd vermist sinds ze maandagmiddag niet thuis kwam van school. Ze was rond 15.30 voor het laatst gezien in Zeist en eerder in de omgeving van het station Driebergen/Zeist.

Er werd een grote zoekactie opgezet. Mariniers, de mobiele eenheid, agenten en leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) hielden een zoekactie in een bos bij Driebergen. Ook een helikopter, speurhonden en politiepaarden werden ingezet.

Na onderzoek van de recherche werd Ammari op dinsdagavond, rond 20.00 uur, gevonden in goede gezondheid. Zij is door de politie meegenomen naar het politiebureau, waar met haar is gesproken. Hierna is zij naar huis gebracht.

Over details van de vermissing en het aantreffen van Ikram doet de politie, uit privacyoverwegingen, geen verdere mededelingen.