Bijzondere 'uitsneeuwende mist' in deel van het land

Uitsneeuwende mist ontstaat wanneer mistdruppels in een dik mistveld bevriezen en veranderen in sneeuwvlokken. Hoe langer een mistlaag al bestaat en hoe kouder het is, des te groter de kans dat de mistdruppels veranderen in sneeuwvlokken. "Dit is niet iets dat we elke winter hebben", aldus Weeronline.

Ondertussen waarschuwt het KNMI dat het in de nacht naar donderdag en donderdagochtend met name in de noordelijke provincies lokaal glad kan worden door ijzel. Het weerinstituut heeft in verband daarmee waarschuwingscode geel (wees alert) afgegeven.