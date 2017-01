Onderzoek naar sterfgevallen tijdens stroomstoring Amsterdam

De gemeente Amsterdam meldt dat dinsdagavond. Een van de sterfgevallen is een dode vrouw die werd gevonden in haar huis. Mogelijk is ze overleden omdat de zuurstofvoorziening waarvan ze afhankelijk was, uitviel.

Ook overleed een 83-jarige vrouw. Haar zoon kreeg geen contact met de meldkamer toen hij 112 belde. Daarop heeft hij de huisartsenpost gebeld. De huisarts is meteen naar de vrouw toe gegaan, maar die was al overleden toen de arts arriveerde.

De gemeente Amsterdam heeft contact gezocht met de nabestaanden van beide overleden personen.

Meldkamer

Volgens de gemeente was de meldkamer korte tijd overbelast door de vele telefoontjes. Door deze drukte zijn niet alle meldingen bij de meldkamer direct beantwoord. Het gaat om enkele tientallen telefoontjes, waarvan - voor zover nu bekend - het in negen gevallen ging om de meldkamer van de ambulance.

Deze meldingen zijn zo snel als mogelijk opgepakt, waarbij de melders zijn teruggebeld en eventuele inzet alsnog plaats heeft gevonden, stelt de gemeente.

Met alle betrokken partijen zal precies uitgezocht worden of en in hoeverre er een verband was met de storing, aldus de zegsman. Het gaat dan om onder meer de gemeente, lokale veiligheidspartijen, het Openbaar Ministerie en Tennet en Alliander.

Stroomstoring

Dinsdagochtend viel iets na 4.00 uur de stroom in Amsterdam en omgeving uit. Grote delen van de stad hebben urenlang zonder stroom gezeten. Het treinverkeer in Nederland is de hele dag ontregeld geweest.