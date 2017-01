Treinverkeer hele dag ontregeld na stroomstoring

Van en naar Amsterdam rijden er mondjesmaat treinen, maar ook in de rest van Nederland is de nasleep van de storing te merken, melden de Nederlandse Spoorwegen en ProRail.

Volgens de spoorbedrijven kost het veel moeite de dienstregeling weer op te pakken, omdat materieel en personeel zich op andere plekken bevinden dan zou moeten. Ook computersystemen zouden ontregeld zijn.

Uitstellen

De NS adviseert treinreizigers richting Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Lelystad om de reis uit te stellen. Het is nog niet bekend hoe lang de gevolgen van de stroomstoring merkbaar zijn in het treinverkeer en hoe groot de impact is op de avondspits.

Dinsdagochtend viel iets na 4.00 uur de stroom in Amsterdam en omgeving uit. Om 8.00 uur had iedereen in Amsterdam weer stroom, toen kon ook het openbaar vervoer in de hoofdstad weer opstarten. Een uur later waren Zaandam en Landsmeer ook weer aangesloten.

Utrecht

Naast de stroomstoring was er meer vertraging, nadat het treinverkeer op Utrecht Centraal dinsdagochtend enige tijd stilgelegd op de last van politie. Een man riep bij spoor 18 dat hij een bom bij zich had. Na aanhouding van de man bleek dat er twee tassen bij het spoor zijn achterlaten.

De politie heeft vervolgens enkele sporen afgezet. In de tassen bleken geen bijzonderheden te zitten. De sporen werden rond 10.30 uur weer vrijgegeven en het treinverkeer hervat.

Vergoeding

TenneT onderzoekt de stroomstoring. Het bedrijf verwacht daar enkele weken mee bezig te zijn, gezien de technische complexiteit. Huishoudens die langer dan vier uur geen stroom hebben gehad, krijgen automatisch een vergoeding voor het ongemak.

