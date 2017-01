Zaak Volkert van der Graaf aangehouden vanwege diens afwezigheid

Jebbink probeerde tevergeefs contact te krijgen met Van der Graaf, waarop de rechtbank in Amsterdam na een uur uitstel besloot de zitting om 14.30 uur te beginnen.

Jebbink vroeg de rechter om de zaak aan te houden en de rechtbank ging hierin mee. De rechter sprak van een overmachtssituatie en zegt dat de belangen van Van der Graaf groot zijn. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Jaar cel

Het OM wil dat Van der Graaf een jaar cel krijgt voor het schenden van afspraken met de reclassering. "Het OM ziet een patroon van het wel geven van een antwoord, maar niet op de gestelde vraag van het geven van standaardantwoorden, van het ontwijken van vragen; van het niet actief meewerken aan het toezicht; van het betwisten van de relevantie van vragen én van zijn verplichtingen; van het uitlokken van discussies die de aandacht van de inhoud van het toezicht afleiden", aldus de officier van justitie.

"Van der Graaf belet de reclassering inzicht te krijgen in zijn persoon en ontneemt reclassering en OM en daarmee de maatschappij de mogelijkheid in te schatten of hij in de toekomst opnieuw in de fout zou kunnen gaan. Dat is het verwijt dat het OM hem maakt en dat is de reden dat zijn invrijheidstelling moet worden herroepen."

Voorwaarden

Van der Graaf kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf van achttien jaar cel uitgezeten en werd vrijgelaten met een aantal bijzondere voorwaarden, zoals een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij en toezicht door de reclassering.

Van der Graaf tekende protest aan tegen de voorwaarden en ging onder meer in beroep tegen verplichte begeleiding door een psycholoog. In september kreeg hij gelijk van het gerechtshof in Den Haag.

Het hof oordeelde wel dat Van der Graaf moet blijven meewerken aan de evaluatie van de hem opgelegde voorwaarden. Ook moet hij zich regelmatig blijven melden bij de reclassering om informatie te geven en vragen te beantwoorden over de situatie waarin hij verkeert.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) liet dinsdag weten dat hij kennis heeft genomen van de wens van het OM. Volgens hem is het nu verder aan de rechter om een oordeel te vellen.

Op 6 mei 2002 schoot Van der Graaf politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum dood.