Aanhouding voor witwassen in No Surrender-zaak

Die praktijken zouden aan het licht zijn gekomen in het rechercheonderzoek naar voorman Klaas Otto van de motorclub No Surrender, meldt de politie.

De woning van de vrouw is doorzocht en er zijn zaken in beslag genomen.

Otto (49) is oprichter en voormalig generaal van motorclub No Surrender. Hij zit sinds juli in voorarrest op verdenking van het afpersen van enkele voormalige zakenpartners en witwassen. Daarnaast wordt hij verdacht van brandstichting in het huis van een vroegere relatie bij motorclub Satudarah in het Brabantse Halsteren.

Zijn verzoek tot schorsing van zijn voorarrest werd in december door de rechter afgewezen. De zaak tegen Otto wordt op 6 februari voortgezet.