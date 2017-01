Woensdag eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

Dat bevestigt schaatsbond KNSB. Volgens competitieleider marathon Willem Hut missen nog een paar millimeter ijs, maar is de kans groot dat die er in de nacht van dinsdag op woensdag bij komen.

De KNSB hoopte eerder nog dat de eerste marathon op natuurijs dinsdag geschaatst kon worden. Op geen van de ijsbanen bleek het ijs echter de minimaal vereiste dikte van 3 centimeter te hebben.

Haaksbergen

Hut was dinsdagochtend om 8.00 uur al op de ijsbaan van Haaksbergen, daar was het ijs te dun. Arnhem, dat eveneens in de race was voor de eerste marathon op natuurijs, viel ook af.

Het had in Overijssel en Gelderland niet hard genoeg gevroren. ''Het heeft minder hard gevroren dan verwacht. En de eis is toch echt 3 centimeter.''

Aan het einde van ochtend bleek ook dat Noordlaren dinsdag niet geschikt is voor een marathon.

Strijd

Vier ijsverenigingen waren maandag de strijd met elkaar aangegaan om de organisatie van de eerste marathon op natuurijs. Haaksbergen, dat vorig jaar de eer ten deel viel de eerste wedstrijd voor de marathonschaatsers te organiseren, en Arnhem hadden de beste papieren.

Noordlaren en het Drentse Veenoord leken maandag kansloos, maar de vorst was in dat deel van Nederland strenger dan in de lager gelegen provincies.