IJs Haaksbergen te dun voor marathon op natuurijs

Competitieleider marathon Willem Hut van de schaatsbond KNSB mat op de ijsbaan 2 centimeter in plaats van de minimaal vereiste dikte van 3 centimeter.

Vorig jaar kon de schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen wel de eerste marathon op natuurijs houden.

Arnhem, dat ook in de race was voor de eerste marathon op natuurijs, lijkt ook af te vallen. IJsmeester Gerrit Wijers van de Arnhemse IJsclub Thialf liet aan Omroep Gelderland weten dat het niet hard genoeg had gevroren.

Noordlaren

KNSB heeft de hoop voor de eerste marathon op natuurijs nu gevestigd op Noordlaren in Groningen. Competitieleider marathon Willem Hut zal dinsdag de dikte meten op de ijsbaan van ijsvereniging De Hondsrug. Als het ijs 3 centimeter dik is, kan de wedstrijd dinsdagavond doorgaan.

''Het heeft hard gevroren en het vriest nog steeds in Noordlaren. Met een giertank is het nog steeds mogelijk water op de baan te sproeien en het ijs te laten aangroeien, maar we moeten afwachten'', aldus een woordvoerder van de KNSB.