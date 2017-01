Geen fusie tussen Heerlen en Landgraaf

De gemeenteraden van beide Limburgse steden bespraken maandagavond een voorstel van de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders voor een fusie. Heerlen ging akkoord, maar Landgraaf torpedeerde de plannen.

De colleges van beide gemeenten wilden een fusie met ingang van 1 januari 2019, omdat dit de slagkracht vergroot. Beide gemeenten tellen erg veel mensen die een uitkering hebben, en er is relatief veel armoede. Dit alles drukt zwaar op de ambtelijke organisaties.

Landgraaf

De steun voor die fusie was in Heerlen overweldigend. Maar in de gemeenteraad in Landgraaf stemden vijftien raadsleden tegen, en tien voor de fusie.

Met name het CDA in Landgraaf vond de fusieplannen te snel gaan. Landgraaf gaat de fusie eerst nog eens opnieuw onderzoeken, en bekijkt daarbij ook de mogelijkheden om andere gemeenten zoals Brunssum bij een verdergaande samenwerking of fusie te betrekken.