Bijna de helft minder asielaanvragen in 2016

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat 34 procent van de asielaanvragen vorig jaar is gedaan door mensen uit Syrië. Ze zijn daarmee de grootste groep asielzoekers in Nederland.

Op de tweede plaats staan Eritreeërs (9 procent). Asielzoekers uit Albanië deden 5 procent van het totaal aantal asielaanvragen.

De grootste daling was te zien in het aantal eerste asielaanvragen door mensen die nieuw in Nederland aankwamen. Dit waren er 18.200 in 2016, tegenover 43.100 in 2015. Het aantal herhaalde asielaanvragen door mensen van wie een eerdere asielaanvraag werd afgewezen, daalde met slechts tweehonderd van 1.900 naar 1.700 aanvragen.

Het aantal gezinsleden dat in verband met gezinshereniging een verblijfvergunning aanvroeg, daalde in 2016 met tweeduizend, van 13.800 naar 11.800 aanvragen. Wel groeide het aandeel van nareizende gezinsleden ten opzichte van de totale asielaanvraag, van 24 procent in 2015 naar 37 procent vorig jaar. 71 procent van de mensen die gezinshereniging aanvroegen, kwam uit Syrië.

Animatie door In60seconds

Toestroom

Duitsland meldde vorige week ook een daling in het aantal asielaanvragen. Het beeld zet in andere West-Europese landen door. De vluchtelingendeal met Turkije zorgde ervoor dat minder mensen vanuit Turkije de Middellandse Zee overstaken naar Griekenland. Wel kwamen meer mensen vanuit Libië aan in Egypte.

De afsluiting van de zogenoemde Balkanroute tussen Turkije en de EU zorgde ook voor een grote daling van de instroom van migranten. Onder meer Hongarije en Servië plaatsten hekken aan de grens om migranten tegen te houden.