Man uit Veendam aangehouden voor dodelijke schietpartij Foxhol Groningen

De politie zegt nog niks kwijt te willen over de toedracht van het schietincident.

Het Dagblad van het Noorden zegt dat het schietincident mogelijk drugsgerelateerd is. Volgens de krant heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer de woning waar de schietpartij plaatsvond vorig jaar voor drie maanden gesloten vanwege drugshandel.

"De scenario’s die worden genoemd, zijn ook bekend bij het Team Groteschalige Opsporing", aldus de politie. "Pas als het onderzoek klaar is en mogelijk vaststaat wat is gebeurd, kan meer gezegd worden over achtergronden en motieven."

Verdachten

De politie heeft in totaal twaalf mensen aangehouden, daarvan zijn er er acht weer vrijgelaten. Zij worden niet meer verdacht in deze zaak.

Naast de Veendammer zitten ook twee 33-jarige mannen uit Hoogezand en een 26-jarige man uit Stadskanaal vast. De politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit, hoewel daar op dit moment geen aanleiding voor is. De acht verdachten die zijn vrijgelaten, worden niet meer als verdachte gezien in deze zaak.