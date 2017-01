'Bijna helft psychische patiënten mijdt zorg'

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de patiëntenkoepels Landelijk Platform voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz), Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in), meldt Trouw maandag.

Het contrast met patiënten die een lichamelijke aandoening hebben is groot. Daar wordt in slechts een op de drie gevallen zorg gemeden.

Psychischische patiënten zien bijvoorbeeld af van bezoek aan de psyschiater, kunnen dagbesteding voor mensen met psychische problemen niet betalen, of besluiten uiteindelijk toch maar geen medicijn te slikken.

Complexe problemen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de psychiatrische patiënten vindt dat het lastig is om goede zorg te vinden als ze die nodig hebben. Dat probleem wordt het meest gemeld door mensen met complexe psychische problemen.

Wachten op behandelingen en kosten zijn vaak een grotere drempel voor psychische patiënten dan voor andere patiënten.Volgens het GGz moeten vooral mensen met boderline, autisme en dwang- en angststoornissen lang wachten op behandeling.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking melden ook dat ze meer problemen hebben om goede zorg te vinden. Ze zeggen onder meer dat het vinden van goede zorg hen meer energie kost.

Bestuursvoorzitter van GGZ in Friesland, Adriaan Jansen zegt in Trouw dat vooral mensen met psychische klachten die een laag inkomen hebben problemen hebben met het vinden van goede zorg. "Daarmee moeten wij ook zelf meer rekening houden dan we lang deden. En ook al zijn we grote instellingen geworden, de zorg moet kleinschaliger. De relatie met patiënten is vaak belangrijker dan medicatie."