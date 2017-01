Code geel vanwege aanhoudende gladheid in heel Nederland

Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd de snelheid en het rijgedrag aan te passen aan de risico’s. Het KNMI gaf op vrijdag en zaterdag al een soortgelijke waarschuwing af.

De weerdienst zegt dat het zondagavond en 's nachts opnieuw glad kan worden. ​De gladheid gaat samen met kans op winterse buien in het land. De temperatuur varieert van -1 tot -6 graden, daarbij is er kans op dichte mist in het oosten en zuidoosten van het land, aldus Weerplaza. Maandag overdag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 3 graden.

De VID verwacht een drukke ochtendspits maandag. "Verder is het ook goed om rekening te houden met de laagstaande zon, want die kan zich maandagochtend even laten zien."

Strooizout

Door de gladheid is er inmiddels al ruim acht miljoen kilo zout gestrooid op de wegen, aldus Rijkswaterstaat.

Het gaat om totaal 45 miljoen kilo zout dat sinds oktober is verbruikt, aldus een woordvoerder. Daarmee is bijna een kwart van de wintervoorraad (200 miljoen kilo) opgemaakt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 2°C -3°C NO 3 Dinsdag -1°C -6°C ZO 2 Woensdag 0°C -4°C ZO 2 Donderdag 2°C -2°C ZO 1 Vrijdag 2°C -2°C O 1