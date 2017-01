De honden zouden ter plekke zijn doodgeschoten door iemand die in de buurt was, zei een ooggetuige. De politie vermoedt dat de man door zijn eigen honden is aangevallen en dat een familielid of kennis de dieren vervolgens heeft gedood.

Rond 15.15 uur kwam de melding binnen bij de politie. De zaak in is onderzoek, meer informatie is nog niet bekend.