Code geel en waarschuwing voor verkeer vanwege gladde wegen

Door buien en bevriezing van natte weggedeelten is het grote delen van Nederland glad op de weg, waarschuwt de weerdienst.

Door de gladde wegen zijn er in de nacht van zaterdag op zondag verkeersongelukken gebeurd. In Rouveen botste een auto tegen een boom toen die van de weg raakte. Twee mensen raakten daardoor gewond.

Op de A67 is zaterdagavond laat een auto over de kop geslagen. Daarbij raakte niemand gewond. In andere delen van het land is het tot aanrijdingen gekomen, melden lokale media.

Rijgedrag

Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd de snelheid en het rijgedrag aan te passen aan de risico’s. Het KNMI gaf ook in de nacht van vrijdag op zaterdag een soortgelijke waarschuwing af.

De weerdienst zegt dat de gladheid zondagmiddag tijdelijk verdwijnt, maar dat het 's avonds en 's nachts opnieuw glad kan worden.

Sneeuw

Lokaal is er in de nacht van zaterdag op zondag, vooral in het binnenland, enkele centimeters sneeuw gevallen. In de ochtend zijn in het noorden en westen nog buien actief, meldt Weeronline.

De weerdienst verwacht dat de gladheid de hele zondagochtend aanhoudt. De temperatuur ligt in het westen rond of net boven het vriespunt en in het oosten tussen de -2 en -4 graden. De temperatuur van het wegdek komt waarschijnlijk pas 's middags boven de nul.

Opgespoten

Volgens Weerplaza kan volgende week vanaf donderdag en vrijdag zeker geschaatst worden op ondergelopen weilanden en opgespoten banen.

Ook op ondiepe sloten en plassen kan waarschijnlijk geschaatst worden.

Dikke ijslaag

Volgens Michiel Severin van Weerplaza kan er op donderdag en vrijdag door de aanhoudende kou een ijslaag van de tussen de 6 en 8 centimeter ontstaan.

"Dat is voor het schaatsen op plassen nog wat gevaarlijk", aldus Severin. "In het noordoosten en oosten van Nederland kan er zelfs een ijslaag van 10 centimeter of meer ontstaan."