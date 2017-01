KNMI waarschuwt voor gladheid in hele land

Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen sneeuwresten voor gladde plaatselijke wegen zorgen, maar ook in andere delen van het land waarschuwt de weersdienst voor gladheid.

In de ochtend is kans op bevriezing van natte weggedeelten. Later zaterdag kunnen sneeuwbuien tot gladheid leiden. In de nacht naar zondag komt daar nog het risico van bevriezing van natte weggedeelten bij.

Volgens Weerplaza kan volgende week vanaf donderdag en vrijdag zeker geschaatst worden op ondergelopen weilanden en opgespoten banen. Ook op ondiepe sloten en plassen kan waarschijnlijk geschaatst worden.

Volgens Michiel Severin van Weerplaza kan er op donderdag en vrijdag door de aanhoudende kou een ijslaag van de tussen de 6 en 8 centimeter ontstaan. "Dat is voor het schaatsen op plassen nog wat gevaarlijk", aldus Severin. "In het noordoosten en oosten van Nederland kan er zelfs een ijslaag van 10 centimeter of meer ontstaan."