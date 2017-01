Politie heeft weer Centrale Ondernemingsraad

De politie heeft dertien ondernemingsraden en een COR. Over de vorige Centrale Ondernemingsraad ontstond vorig jaar veel ophef: leden zouden veel geld hebben verbrast aan feestjes.

Volgens de politie keren twee leden van de vorige COR terug in de nieuwe raad. Voor de ondernemingsraden van vier eenheden is dat aanleiding om zich in dit stadium nog niet te laten vertegenwoordigen in de COR.

De 'verkwisting' van een groot deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro leidde bleef niet zonder gevolgen. Toenmalig COR-voorzitter Frank Giltay werd geschorst en ex-korpschef Gerard Bouman, die nog adviseur was van de politie sinds zijn vertrek als baas van het korps, legde die functie neer naar aanleiding van de zaak.

Van der Steur

Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat Bouman veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun. Ook wordt de rol van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en diens voorganger Ivo Opstelten bekeken.

De Centrale Ondernemingsraad wil niets zeggen tegen externe partijen over de nieuwe raad. Via Twitter verwijst de COR naar de website. Daarop staat: "Er is een nieuwe raad samengesteld voor een periode van elf maanden. Eind 2017 loopt de officiƫle periode af. In afwachting van de overdracht en nieuwe werkafspraken wordt momenteel alleen via intranet OR gecommuniceerd."