Sluizen Afsluitdijk en Hollandse IJsselkering dicht vanwege weer

Ook de Hollandse IJsselkering bij Rotterdam en de Haringvlietsluizen zijn gesloten.

De Afsluitdijk heeft aan beide kanten sluizen voor de scheepvaart. Aan de zijde van Noord-Holland liggen de Stevinsluizen, aan de Friese kant de Lorentzsluizen.

De sluizen blijven tot zaterdag gesloten. Het scheepvaartverkeer krijgt ruim van tevoren te horen op welk tijdstip de doorgangen weer toegankelijk zijn.

Het besluit tot het sluiten van de Hollandse IJsselkering werd door Rijkswaterstaat al eerder op vrijdagmiddag genomen. De kering moet de laagstgelegen delen van Nederland beschermen.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Oosterscheldekering in Zeeland hoefden vrijdag niet dicht.

Polders

Waterschap Rivierenland heeft water uit de polders in de Alblasserwaard weggemalen als voorbereiding op de verwachte storm en regen. Door het waterpeil in de polders te verlagen, is er extra ruimte voor de opvang van hevige regen of overtollig water uit de Lek, legt het waterschap uit.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hetzelfde gedaan in een aantal polders tussen Amsterdam en Utrecht.

Op verschillende andere locaties in Nederland worden ook voorzorgsmaatregelen genomen in verband met de storm. In Rotterdam worden de Maaskades afgesloten en bijvoorbeeld in Vlaardingen en Maassluis gaan de loswallen dicht.

Rijkswaterstaat zei eerder al te verwachten dat de verwachte weersomstandigheden geen gevolgen hebben voor de dijken.

Friesland

In het Friese Lemmer is het Woudagemaal van zaterdag tot en met maandag in werking. Volgens het Waterschap Friesland is dat om de hoge waterstanden tegen te gaan, maar ook om nieuw personeel op te leiden.

Het Woudagemaal uit 1920 wordt normaal gesproken maar twee keer per jaar onder stoom gebracht om 'machinisten' op te leiden. Maar bij extreem hoogwater wordt het ook in werking gezet. Het gemaal pompt dan overtollig water uit Friesland naar het IJsselmeer.

Verkeer

De aangekondigde drukte in de avondspits door regen, wind en sneeuw lijkt vrijdag mee te vallen. Rijkswaterstaat voorspelde vrijdagmiddag een "zeer zware avondspits", vanwege een groot regenfront dat over Nederland trekt. In het oosten en deels in het noorden is ook kans op sneeuw waardoor gladheid kan ontstaan.

ANWB meldde rond 17.00 uur dat de drukte tot dan toe meevalt: Er staat amper 75 kilometer file. Volgens de VID was het rond dat tijdstip zelfs rustiger dan normaal op vrijdagmiddag. Net voor de avondspits zijn wel twee provinciale wegen dichtgegaan door ongelukken. Het gaat om de N240 in Noord-Holland en de N319 in Gelderland.

De verwachting was dat vooral de harde wind het verkeer parten zou spelen. Volgens het KNMI is er aan zee kans op een noordwesterstorm met windstoten tot 105 kilometer per uur. Hier en daar valt sneeuw. Later vrijdagavond en in de nacht neemt de wind in kracht af.

Weggebruikers in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg moeten rekening houden met sneeuw.