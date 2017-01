Rijkswaterstaat sluit sluizen Afsluitdijk en Hollandse IJsselkering om weer

De Afsluitdijk heeft aan beide kanten sluizen voor de scheepvaart. Aan de zijde van Noord-Holland zijn de Stevinsluizen, aan de Friese kant liggen de Lorentzsluizen.

De sluizen blijven tot zaterdag gesloten. Het scheepvaartverkeer krijgt ruim van tevoren te horen op welk tijdstip de doorgangen weer toegankelijk zijn.

Het besluit tot het sluiten van de Hollandse IJsselkering werd door Rijkswaterstaat al eerder op vrijdagmiddag genomen. De kering moet de laagstgelegen delen van Nederland beschermen.

Polders

Waterschap Rivierenland heeft water uit de polders in de Alblasserwaard weggemalen als voorbereiding op de verwachte storm en regen. Door het waterpeil in de polders te verlagen, is er extra ruimte voor de opvang van hevige regen of overtollig water uit de Lek, legt het schap uit.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hetzelfde gedaan in een aantal polders tussen Amsterdam en Utrecht.

Op verschillende andere locaties in Nederland worden ook voorzorgsmaatregelen genomen tegen de storm. In Rotterdam worden kades Maas kades afgesloten en bijvoorbeeld in Vlaardingen en Maassluis gaan de loswallen dicht.

Rijkswaterstaat zei eerder al te verwachten dat de verwachte weersomstandigheden geen gevolgen hebben voor de dijken.

Verkeer

Ook het verkeer heeft vrijdag naar verwachting last van het weer. Een groot regenfront trekt vrijdag over Nederland.

In het oosten en deels in het noorden gaat de regen over in sneeuw waardoor gladheid ontstaat. Dat gebeurt naar verwachting tussen 17.00 en 20.00 uur. "Het wordt een zeer zware avondspits", denkt Rijkswaterstaat.

Weggebruikers in het oosten van het land moeten rekening houden met ernstige verkeershinder. Het gaat in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg flink sneeuwen.