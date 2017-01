Schaatsen op natuurijs eind volgende week zeker mogelijk

Ook op ondiepe sloten en plassen kan waarschijnlijk geschaatst worden.

Volgens Michiel Severin van Weerplaza kan er op donderdag en vrijdag door de aanhouden kou een ijslaag van de tussen de 6 en 8 centimeter ontstaan. "Dat is voor het schaatsen op plassen nog wat gevaarlijk", aldus Severin. "In het noordoosten en oosten van Nederland kan er zelfs een ijslaag van 10 centimeter of meer ontstaan."

Maandag wordt gezien als een overgangsdag naar een verder winterse week. Er vallen een aantal buien en er is ook wat ruimte voor de zon en beduidend minder wind dan in het weekend. De wind draait vanaf maandag naar het oosten en die brengt de kou naar Nederland.

In de nachten gaat het op veel plaatsen matig vriezen. Mocht er een sneeuwdek aanwezig zijn, dan kan het daarboven streng gaan vriezen, -10 graden of lager dus.

Mogelijke koudegolf

Ook overdag wordt het kouder, de temperaturen komen nog amper boven het vriespunt uit na maandag. Als alles meezit, kan het regionaal wellicht tot een koudegolf komen. De kans daarop is momenteel zo’n 25 procent.

"Voor een koudegolf zijn minstens 5 ijsdagen op rij nodig met in die periode van 5 ijsdagen 3 nachten met strenge vorst, -10 graden of lager. Een ijsdag is een dag waarop de maximumtemperatuur onder het vriespunt ligt. De laatste landelijke koudegolf dateert alweer uit februari 2012." - Wilfred Janssen, meteoroloog Weerplaza.

Zeker tot en met de start van volgend weekend blijft het rustig vriezend winterweer. Door de droge oostenwind, zal het overal droog blijven en de zon zal zich regelmatig laten zien.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 3°C 1°C W 4 Zondag 4°C -1°C W 3 Maandag 2°C -3°C NO 3 Dinsdag 0°C -7°C O 2 Woensdag -2°C -8°C O 3