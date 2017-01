Veel ongevallen en files in oosten en zuiden door sneeuwval

Door de sneeuw zijn op plekken in het oosten van het land sommige wegen nauwelijks begaanbaar, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). Op de A1 bij Hengelo, de A15 bij Elst en de A59 bij Waalwijk schaarden vrachtwagens. Op verschillende snelwegen kunnen automobilisten niet harder dan 50 of 60 kilometer per uur rijden.

Hoewel de gladheid voor het grootste deel zal verdwijnen in de loop van de ochtend, waarschuwt Rijkswaterstaat dat het op sommige plaatsen ook later vandaag plotselijk glad kan worden.

De A1 richting Duitse grens is naar verwachting tot 10.00 uur afgesloten bij De Lutte door een geschaarde vrachtwagen. Die is inmiddels van de weg, maar volgens Rijkswaterstaat is wegdek nog te glad, omdat het gestrooide zout nog niet is ingereden. Tussen Oldenzaal en de Lutte staat 10 km file.

Vooral in de regio Arnhem en in de oostelijke grensgebieden met Duitsland verloopt de ochtendspits vanochtend chaotisch, meldt de VID. In Arnhem viel afgelopen nacht 12 centimeter sneeuw.

Vertragingen

Op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch tussen Geldermalsen en het knooppunt Deil kwamen meerdere personenauto's met elkaar in botsing. Het verkeer wordt beperkt tot één rijstrook. Rijkswaterstaat hoopt de overige rijstroken tegen 9.00 uur weer vrij te geven. Tot die tijd moeten automobilisten rekening houden met file.

Een ongeval op de A4 richting Den Haag bij Leidschendam zorgt voor langzaam rijdend verkeer over een lengte van vier kilometer.

Ook opruimwerkzaamheden na een ongeval op de A15 zorgen voor vertragingen. "De dieseltank van de geschaarde vrachtwagen is geraakt. Er is 700 liter diesel vrijgekomen. De milieudienst moet erbij komen en de berm afgraven."

Een code oranje voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel werd in de nacht van donderdag op vrijdag weer ingetrokken door het KNMI. Code geel geldt nog steeds voor het hele land.

In Noord-Brabant en Gelderland kan tot tien centimeter sneeuw vallen. Ook op andere plekken kan een laag sneeuw blijven liggen.

Bron: VID

Strooien

Rijkswaterstaat is bezig met het begaanbaar houden van de wegen en heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 4,8 miljoen kilo zout gestrooid. Ook is veel sneeuw weggeschoven door sneeuwschuivers, aldus een woordvoerder. Regulier strooit Rijkswaterstaat, als ze alle rijkswegen in Nederland op een winterse nacht één keer doen, 1,5 miljoen kilo zout.

Storm

De zware sneeuwval heeft het land in de vroege ochtend in het oosten verlaten.

Helemaal droog wordt het niet, want er volgen sneeuwbuien vanaf de Noordzee. In de kustgebieden gaat het flink waaien vanaf zee en daardoor ook dooien. Het KNMI waarschuwt dat vrijdagochtend in Zeeland en Zuid-Holland zware windstoten kunnen voorkomen. Later op vrijdag worden opnieuw zware windstoten verwacht tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De windstoten langs de kust kunnen snelheden halen van mogelijk 90 tot 100 kilometer per uur.

Waterschappen treffen vrijdag maatregelen tegen de storm en het hoge water. In Den Oever, in de kop van Noord-Holland, en in Delfzijl gaan de coupures in de dijk dicht. Ook in Zeeland heeft het waterschap uit voorzorg coupures en sluizen afgesloten. Langs de Maas in Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis worden kades afgezet.