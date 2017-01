Problemen op de weg door sneeuwval

Door de sneeuw zijn op plekken in het oosten van het land sommige wegen nauwelijks begaanbaar, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). Op de A1 bij Hengelo, A2 bij Deil, de A15 bij Elst en de A59 bij Waalwijk schaarden vrachtwagens. Op verschillende snelwegen kunnen automobilisten niet harder dan 50 of 60 kilometer per uur rijden.

De A15 blijft tot zeker 5.00 uur vrijdag dicht. "De dieseltank van de geschaarde vrachtwagen is geraakt. Er is 700 liter diesel vrijgekomen. De milieudienst moet erbij komen en de berm afgraven."

Een code oranje voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel werd in de nacht van donderdag op vrijdag weer ingetrokken door het KNMI. Code geel geldt nog steeds voor het hele land.

In Noord-Brabant en Gelderland kan tot tien centimeter sneeuw vallen. Ook op andere plekken kan een laag sneeuw blijven liggen. Rijkswaterstaat is in de nacht van donderdag op vrijdag bezig met het begaanbaar houden van de wegen.

De VID waarschuwt dat het verkeer vrijdag rekening moet houden met gladheid op de weg door de sneeuw. Toch verwacht de dienst vrijdagochtend geen grote problemen op de weg. "Wegbeheerders hebben genoeg tijd om voor de ochtendspits de wegen sneeuwvrij te maken."

Storm

De zware sneeuwval breidt zich volgens Weeronline uit naar Limburg. Het sneeuwgebied verlaat pas in de vroege ochtend het oosten van het land.

Helemaal droog wordt het daarna niet, want er volgen sneeuwbuien vanaf de Noordzee. In de kustgebieden gaat het flink waaien vanaf zee en daardoor ook dooien. Het KNMI waarschuwt dat vrijdagochtend in Zeeland en Zuid-Holland zware windstoten kunnen voorkomen. Later op vrijdag worden opnieuw zware windstoten verwacht tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De windstoten langs de kust kunnen snelheden halen van mogelijk 90 tot 100 kilometer per uur.

Waterschappen treffen vrijdag maatregelen tegen de storm en het hoge water. In Den Oever, in de kop van Noord-Holland, en in Delfzijl gaan de coupures in de dijk dicht. Ook in Zeeland heeft het waterschap uit voorzorg coupures en sluizen afgesloten. Langs de Maas in Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis worden kades afgezet.