Code oranje en ongelukken door sneeuwval in zuiden en oosten van Nederland

Gedurende de nacht kan het uren gaan sneeuwen. Met uitzondering van het uiterste noordwesten kan er een pak sneeuw van enkele centimeters blijven liggen. In delen van Noord-Brabant en Gelderland kan zelfs tot tien centimeter vallen.

In Limburg wordt ook gewaarschuwd voor hevige windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur. In Zeeland kunnen windstoten zelfs 90 kilometer per uur halen.

De Verkeersinformatiedienst (VID) stelt dat het verkeer rekening moet houden met gladheid op de weg door de sneeuw. Weggebruikers kunnen het beste hun rijgedrag aanpassen aan het weer. Heel grote problemen verwacht de VID echter niet. "Wegbeheerders hebben genoeg tijd om voor de ochtendspits de wegen sneeuwvrij te maken."

Omstreeks 1.00 uur is op veel plekken de natte sneeuw overgegaan in gewone sneeuw. Hierdoor zijn volgens de VID sommige wegen nauwelijks begaanbaar.

Ongelukken

Er staan door de sneeuw en gladheid vrachtauto's dwars op de A2 bij Deil, de A15 bij Elst en de A59 bij Waalwijk.

De A59 is afgesloten, bergingswerkzaamheden zijn gestart. Ook de A15 is dicht, volgens de VID kan het nog lange tijd duren voordat die weg weer wordt vrijgegeven. "De dieseltank van de geschaarde vrachtwagen is geraakt. Er is 700 liter diesel vrijgekomen. De milieudienst moet erbij komen en de berm afgraven." Intussen staan de auto's en trucks achter het ongeluk stil in de kou.

Het onheil boven de grote rivieren valt mee, wel is de A7 bij Noord-Holland volgens de VID "spekglad".

Strooien

Tegen 23.00 uur viel de eerste sneeuw in Zeeland en West-Brabant, meldde de ANWB. Volgens een woordvoerder is Rijkswaterstaat druk met strooien. Er waren nog geen berichten van ongelukken of schuivers. "Het verkeer lijkt zich aan te passen."

Ook vrijdag verwacht het KNMI zware windstoten in vooral de kustprovincies. Deze kunnen een snelheid halen van 75 tot 100 kilometer per uur.

Radar