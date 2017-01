'Rechtsstaat mag niet ter discussie staan'

Daarin is iedereen gelijk en waakt de rechter over ieders grondrechten, aldus Bakker. "In tijden van polarisatie en veel meningen is het misschien nog wel extra belangrijk dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig oordeelt. Rechtspraak maakt samen leven mogelijk", meent de voorzitter van het orgaan van de rechtsprekende macht.

Zijn oproep is mede een verwijzing naar de uitlatingen die zijn gedaan door PVV-leider Geert Wilders, die de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel trok na diens veroordeling wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Wilders noemde het vonnis "een blamage voor Nederland" en "een aanfluiting voor onze rechtsstaat". Daarop kwam zowel bijval als kritiek uit de samenleving, ook omdat Wilders als lid van de Tweede Kamer medewetgever is.

Bakker verwees in zijn toespraak tevens naar de uitkomst van de parlementsverkiezingen in maart en noemt 2017 daarom een "spannend" jaar, mede door het aantreden van een nieuw kabinet. "Het is altijd even afwachten wat we aan elkaar hebben", aldus Bakker. "Een nieuw kabinet komt met wetsvoorstellen waarover wij gaan adviseren. En als die wetsvoorstellen eenmaal wet zijn, gaan rechters ze toepassen in de rechtszaal."