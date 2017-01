Heerlense school vraagt inspectie om onderzoek naar zelfmoord leerling

Tharukshan Selvam zou zondag zelfmoord hebben gepleegd vanwege aanhoudende pesterijen. "Er mag geen sprake zijn van een doofpot. We moeten met de billen bloot en precies weten wat er fout is gegaan", zei directeur Frank Schings, schrijft de NOS.

Op 5 december december zijn er voor het eerst gesprekken gevoerd tussen het gemeentelijk expertisecentrum en de jongen, vanwege de pesterijen. Daarna had de jongen tot 28 december gesprekken met hulpverleners, legt Schings uit.

De pesterijen begonnen via anonieme pestaccounts op sociale media. Ook jongeren van buiten het Grotiuscollege waren volgens de directeur betrokken. De school besprak de pesterijen na 5 december in de klas.

Bussemaker

Minister Bussemaker van Onderwijs reageerde woensdag in het programma Jinek op de zelfmoord. "Kijk niet weg bij misstanden. Als je zoiets merkt in je omgeving: kaart het aan, bespreek het. (..) En als je het niet zelf kan, zorg dan dat er deskundigen worden ingeschakeld." De minister noemde de dood van de Sri Lankaanse-jongen "hartverscheurend".

De school ontving na aandacht voor de zelfmoord in de media verschillende bedreigingen. Het Grotiuscollege heeft hierop aangifte gedaan. Als gevolgd van de bedreigingen stelde de school woensdag extra veiligheidsmaatregelen in, zo liepen extra beveiligers rond en hield de politie een oogje in het zeil.

Waakzaam

Ook staatssecretaris Sander Dekker reageerde op de dood van de jongen. Volgens Dekker deed het drama denken aan de zelfmoorden van Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15), de scholieren die eind 2012 een einde aan hun leven maakten na langdurige pesterijen.

"Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is", aldus Dekker.

Burgemeester Ralf Krewinkel bracht woensdag een bezoek aan de familie van Selvam om er zijn medeleven te betuigen.