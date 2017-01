China keurt pandaverblijf dierenpark Rhenen goed

Waarschijnlijk komen de panda's in het voorjaar van dit jaar vanuit China naar Nederland, maar is nog niet precies bekend wanneer dit gebeurt, zegt directeur Robin de Lange tegen NU.nl.

Na de goedkeuring moet door China een transportplan worden opgesteld. In september werd het transport van de dieren een half jaar uitgesteld, onder meer omdat het verblijf niet aan de eisen van de Chinezen voldeed.

Het verblijf ter grootte van 3.400 vierkante meter is mede gebouwd door Chinese bouwvakkers. Op een paar aanpassingen na gaven de inspecteurs woensdag hun goedkeuring aan het verblijf. De Lange zegt dat de aanpassingen in een paar weken kunnen worden gedaan. "Wij zijn er klaar voor," zegt hij.

Voortplanting

Ouwehands Dierenpark mag de mannetjes- en vrouwtjespanda Wu Wen en Xing Ya voor vijftien jaar lenen. De ernstig bedreigde dieren leven alleen in China in het wild. Daarnaast onderhoudt de Chinese overheid een intensief fokprogramma, waar ook de voor Nederland bestemde dieren uit voorkwamen. Slechts zelden worden de dieren uitgeleend aan buitenlandse dierentuinen. Wereldwijd is de reuzenpanda in achttien dierentuinen te zien.

Het verblijf in Rhenen beschikt ook over een kraamkamer. De dierentuin hoopt dat de panda's zich zullen voortplanten, wat uiterst zeldzaam is. De dieren zijn momenteel vier jaar oud en zouden binnen twee jaar geslachtsrijp moeten zijn. Een eventueel pandajong moet na vier jaar weer worden afgestaan aan China.