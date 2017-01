Taakstraf geëist tegen rijschoolhouders voor spionage bij theorie-examen

Tegen rijschoolhouder Erol C. (25) werd ook een celstraf geëist van 24 maanden. Zijn vrouw Kübra C. (24) en mede-eigenaar Mert C. (22) hoorde een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen.

In 2013 werd een cursiste van de rijschool betrapt toen ze tijdens haar theorie-examen een spionagebril droeg die de vragen met een camera vastlegde. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) deed aangifte. De vrouw verklaarde de bril te hebben gekregen van haar rijschoolhouder bij wie ze een cursus volgde om haar theorie-examen te halen.

Rijschoolhouder C. adverteerde op Facebook met een "100 procent slagingsgarantie". In de theoriecursus van slechts één dag zouden de "allernieuwste CBR-vragen" worden aangeboden.

Het OM gaat ervanuit dat cursisten 's ochtends de vragen en antwoorden uit hun hoofd leerden, alvorens ze door de rijschoolhouder naar hun examen werden gebracht om hun examen te maken.

Verkeersveiligheid

C. ontkende de feiten woensdag in de rechtbank in Amsterdam. Volgens hem gebruikte hij de opnames voor een presentatie. Over de claim dat alle cursisten zouden slagen voor hun examen zegt hij: "Ik leg aan kandidaten uit dat als zij luisteren naar wat ik zeg, ze slagen. Vandaar." Het slagingspercentage van cursisten die bij de rijschool een theoriecursus volgden, lag op 60 procent, zo'n 20 procent boven het landelijk gemiddelde.

Kübra C. zegt dat ze niet op de hoogte was van de praktijken van haar man. Ze gaf praktijklessen bij de rijschool. De rol van Mert C. was volgens justitie minder groot. De officier rekent het de verdachten zwaar aan dat ze met hun gedrag "de verkeersveiligheid in gevaar brachten".

Erol C. wordt daarnaast verboden wapenbezit en witwassen ten laste gelegd. Hij zou zo'n 96.000 euro hebben proberen weg te sluizen naar Libanon. Hij had het geld onder meer verdiend met de rijschool.