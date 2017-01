Kernreactor Doel tot donderdagnacht buiten werking

Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf Engie Electrabel woensdag gezegd. Aanvankelijk zou de centrale nabij Antwerpen woensdag weer worden opgestart.

Door een ''onregelmatigheid'' in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, ontsnapte dinsdagmiddag stoom in de machinezaal. Een werknemer raakte daarbij gewond. ''Hij liep eerste- en tweedegraads brandwonden op. Maar zijn situatie is nu onder controle", aldus de woordvoerder.

België telt zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in het Waalse Tihange. Geregeld valt er eentje stil door een onverwacht defect. De problemen roepen in de buurlanden vragen op over de veiligheid van deze centrales.