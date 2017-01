Excuses justitie aan vader 'meisje van Nulde' om niet inlichten verlof dader

Hierdoor hoorde Martin Huisman pas vlak voor het weekeinde dat J. op maandag 2 januari de tbs-kliniek zou verlaten. In een mailwisseling tussen Slachtofferhulp en het Openbaar Ministerie (OM) is te lezen dat Huisman zeer onaangenaam werd verrast.

Huismans vierjarige dochter Rowena Rikkers stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder Wanda en haar toenmalige vriend Mike J. werden veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam. Het duurde maanden voordat haar identiteit kon worden vastgesteld.

Advocaat Sébas Diekstra staat de nabestaanden bij. ''In een zaak als deze kun je je als OM geen fouten in de communicatie met nabestaanden permitteren. Hier moet je bovenop zitten zodat zij niet onvoldoende voorbereid kunnen worden geconfronteerd met de moordenaar'', laat hij weten.

PVV

Tweede Kamerlid Lilian Helder van de PVV is het daarmee eens: ''Nabestaanden moeten op zijn minst ruim op tijd worden geïnformeerd. Het is voor nabestaanden al erg genoeg als de moordenaar van een dierbare op verlof mag. Excuses zijn op zijn plaats, maar het had niet zover mogen komen."

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) is verantwoordelijk voor de meldingen. De afgelopen jaren is het aantal te late meldingen afgenomen. In 2015 gebeurde het negentien keer (een half procent van het totaal) en in 2014 ruim zestig keer (een kleine 2 procent van het totaal). In 2012 waren er nog 265 te late meldingen.

Betreuren

''Het OM streeft ernaar nabestaanden op tijd te informeren. In dit geval was het erg kort dag en dat betreuren we. Een mededeling over verlof heeft altijd grote impact op nabestaanden, dan is het heel vervelend als die mededeling ook nog laat komt’’, aldus een woordvoerster van het OM.