Politie houdt groep van veertien man aan voor serie misdrijven

De verdachten kennen elkaar en hebben de misdrijven steeds in wisselende samenstelling gepleegd. Tijdens het onderzoek zijn achttien panden in Heerlen, Hoensbroek, Amstenrade, Brunssum, Schinveld en Landgraaf doorzocht. De verdachten wonen in die plaatsen. In de panden zijn vuurwapens, 2 kilo harddrugs, contant geld, een gestolen auto en gestolen auto-onderdelen aangetroffen.

Een van de ramkraken waar deze groep bij betrokken zou zijn was in oktober vorig jaar bij een juwelier in Brunssum. De vluchtauto werd later in het Duitse Selfkant aangetroffen. Deze was gecrasht na een achtervolging, waarbij de verdachten wisten te ontkomen.