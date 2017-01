Openbaar Ministerie in cassatie in Valkenburgse zedenzaak

Het OM is het niet eens met de straf die het gerechtshof heeft opgelegd. Ook vindt het OM dat het gerechtshof niet goed is omgegaan met het opleggen van taakstraffen.

Het gerechtshof Den Bosch sprak eind december 2016 vier mannen vrij in het hoger beroep van de zaak die draait om seks en ontucht tegen betaling met een minderjarig meisje. Dit vond plaats in een hotel in Valkenburg.

23 andere verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen en een celstraf van één dag. Het OM gaat in zes gevallen in cassatie "omdat het voor een beoordeling van het standpunt niet nodig is dat in alle zaken cassatie wordt ingesteld", aldus het OM.

"Het OM heeft bij de selectie van zaken onder andere gekeken naar of er door de rechtbank een langere celstraf is opgelegd dan door het hof en naar de ernst van het seksueel misbruik en de ingeschatte kans op herhaling."

Bewust

Het OM had in alle zaken substantiële celstraffen geëist, maar die legde het gerechtshof niet op omdat de mannen niet bewust op zoek zouden zijn geweest naar een minderjarige prostituee.

Volgens het OM interpreteert het gerechtshof de wetgeving rondom het opleggen van taakstraf onjuist. Met de cassatie zou er duidelijkheid over de wet moeten komen.