Geen treinverkeer in Roosendaal door kortsluiting

Eerder werd de hoop uitgesproken dat de storing om 10.30 uur verholpen zou zijn, later werd dit 13.30 uur, maar er is nog steeds geen oplossing. Volgens ProRail staat er geen stroom meer op de bovenleiding.

De NS verwacht dat de verstoring bij het begin van de avondspits is verholpen. Tot die tijd worden bussen ingezet.

De kortsluiting ontstond volgens de spoorbeheerder 's nachts door brand in een onderstation, die forse schade veroorzaakte aan apparatuur, kabels en leidingen. Monteurs van ProRail proberen de schade te herstellen, maar ondertussen is geen enkel treinverkeer mogelijk van en naar de stad.

"Er wordt gekeken of het mogelijk is om vanuit andere onderstations een soort bypass aan te leggen zodat er weer stroom op de bovenleiding kan worden gezet", meldt ProRail.. "Ook hiervan is nog niet duidelijk of dit gaat lukken en hoeveel tijd hiervoor nodig is."

