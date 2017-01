Opnieuw 12 jaar geëist voor Volkspark-moord

De man werd in het Volkspark in Enschede 's nachts meerdere keren beschoten. Het lichaam van de man werd de volgende ochtend door een jogger gevonden.

De senior werd april vorig jaar veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, hij ging daartegen in beroep. De man vertelde in eerste aanleg dat het latere slachtoffer hem twee keer in het park had overvallen en mishandeld. Daarbij was enkele duizenden euro's buitgemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde de man bewust wraak nemen naar aanleiding van de eerdere overvallen. ''De manier waarop verdachte het slachtoffer heeft gedood is afschuwelijk. Na een drietal schoten is het slachtoffer op de grond beland en heeft hij om genade gesmeekt. Met een schot op de kruin van het slachtoffer heeft de verdachte hem aan zijn dodelijke lot overgelaten'', aldus de advocaat-generaal.

De uitspraak is waarschijnlijk over twee weken.