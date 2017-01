Vluchtauto gebruikt bij liquidatie Breda gevonden in België

De politie heeft dat vastgesteld na onderzoek. De BMW werd eind december gestolen in Breda. Het vermoeden bestaat dat ook een gestolen Audi is gebruikt door de schutter maar dat is nog niet precies duidelijk. De Audi werd uitgebrand gevonden in Bavel.

De man werd vrijdagavond na het verlaten van een café in Breda doodgeschoten. Er zijn vermoedens dat de woonwagenbewoner een rol heeft gespeeld in de xtc-handel. Hij was een bekende van de politie.

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. De politie is op zoek naar getuigen die de schutter hebben gezien voorafgaand aan de schietpartij. Bovendien vraagt de politie meer informatie over het slachtoffer en een mogelijk motief, kondigde een woordvoerder aan.