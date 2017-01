Verdachte eigenaar goksite claimt miljoenenschade van staat

Van het gokimperium van Stijn F. (38) is door de slepende strafzaak tegen hem niks meer over. Zijn schade komt volgens een eerste schatting uit op zeker 75 miljoen euro, zei zijn advocaat Jules van Wijk maandagochtend naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad.

Stijn F. uit Best en de broers Michel en Maurice G. uit Geldrop en Koewacht worden ervan verdacht dat ze meer dan 100 miljoen euro opbrengst uit onlinegokspelletjes hebben witgewassen.

Ze worden bovendien beschuldigd van valsheid in geschrifte. Er werd volgens het Openbaar Ministerie (OM) gesjoemeld met de prijzen en uitkeringskansen. De verdachten ontkennen dat ze gokkers hebben opgelicht.

Strafzaak

De schade van F. is gebaseerd op de waarde van zijn bedrijven die failliet zijn gegaan of geen activiteiten meer ontplooien. De misgelopen inkomsten zijn nog niet meegerekend. Ook de schade van de andere verdachten is nog niet meegeteld.

De miljoenenclaim is vorige week verstuurd aan OM-topman Herman Bolhaar. Het is nog onbekend wanneer de de strafzaak tegen de verdachte internetondernemers en een grote groep medeverdachten, onder wie een advocate en een financieel adviseur, verdergaat.