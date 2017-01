'Overheid heeft moeite met afpakken crimineel vermogen'

Dat schrijft het AD op basis van Edwin Kruisbergen, die maandag promoveert voor zijn onderzoek naar de bestrijding van georganiseerde misdaad. Kruisbergen bekeek 102 grotere ontnemingszaken tussen 1995 en 2015.

Het OM eiste in deze zaken in totaal 62 miljoen euro. De rechter bepaalde dat uiteindelijk 27,5 miljoen euro moest worden betaald. Toch ontving de Staat vorig jaar van dat deel nog maar 11,3 miljoen euro.

Kruisbergen denkt dat dit twee oorzaken kan hebben, zegt hij in de krant. "Een deel van de veroordeelden wil niet betalen. Slimme criminelen weten goed hoe ze hun geld uit het vizier van de overheid kunnen houden. Ze verbergen hun vermogen, voor een deel in het buitenland."

Ook denkt dat hij dat veel veroordeelden het bedrag niet kunnen betalen. "In hun vonnissen houden rechters niet altijd rekening met de 'kosten' die criminelen maken. Partijen kunnen geript zijn, geld kan zijn uitgegeven. Dan is het geld gewoon weg."

'Lastig'

Het OM erkent in het AD dat het lastig is om criminelen 'te plukken'. "Sinds 2011 investeren we extra op afpakken. Wat we hebben geleerd van voorgaande jaren is dat je al bij de start van een onderzoek de focus moet hebben op geld."

Over 2015 wist het OM 143 miljoen euro te incasseren, mede dankzij een schikking van SBM Offshore van 61 miljoen euro. Vier jaar eerder plukte het OM 45 miljoen euro. Een gemiddelde ontnemingszaak duurt tussen de vier en acht jaar.

Rechters komen meestal tot een lager bedrag dan waar het OM op inzet, aldus Kruisbergen.