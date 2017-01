Drie scholen in Ede blijven maandag dicht vanwege gasstoring

Drie scholen blijven maandag dicht. De gedupeerden krijgen van Liander compensatie voor de gasonderbreking. In de Gelderse plaats hebben ongeveer vijfhonderd huizen en bedrijven sinds zaterdagochtend geen gas.

Door een breuk is er water in de gasleidingen terechtgekomen en moeten de leidingen eerst schoongemaakt worden. Pas daarna kan de gastoevoer weer worden hersteld.

''Het schoonmaken van de gasleidingen is een tijdrovende klus; wanneer u weer wordt aangesloten op het gas is nog onbekend'', schrijft Liander in de brief.

Achthonderd leerlingen

Duidelijk is in ieder geval dat drie basisscholen in het gebied maandag dicht blijven. Het gaat om de Fransiscusschool, OBS Uniek en de Koningin Beatrixschool. De ouders van de ongeveer 800 leerlingen van deze scholen die samen in een gebouw zitten, kregen te horen dat de school voor maandag niet verwarmd zou zijn.

Kinderdagverblijf Jottum!, ook in het getroffen gebied, laat via de website weten, maandag wel open te zijn. Mocht het gas nog niet op tijd zijn aangesloten, wordt er middels elektrische kachels bij verwarmd.

Oplossingen

Volgens de gemeente Ede hebben ''de meeste mensen andere oplossingen gevonden''. Ook zijn straalkachels uitgedeeld. In congrescentrum en theater De Reehorst kunnen mensen douchen en koffie drinken.

De gedupeerden kunnen dus een vergoeding voor het ongemak krijgen. Voor de eerste acht uur is dat een bedrag van 35 euro en voor elk tijdvak van vier uur daarna 20 euro.