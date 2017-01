Code geel in groot deel van Nederland vanwege gladheid en mist

Aanvankelijk werd code oranje afgekondigd voor Limburg, maar die waarschuwing werd zondag om 9.15 uur ingetrokken. Vooral de A76 in Limburg was glad; die weg werd afgesloten tussen de grens met Duitsland en knooppunt Kunderberg.

In Zuid-Holland, Noord-Holland en op de Waddeneilanden is afgeschaald naar code groen.

Ongelukken

Door de gladheid waren er zaterdag alleen al op de snelwegen meer dan 450 ongevallen waarvoor een berger moest worden opgeroepen, meldt Rijkswaterstaat. Het werkelijke aantal ongelukken ligt nog hoger.

De gladheid heeft een automobilist uit het Gelderse Ochten het leven gekost. Hij was met zijn auto in een sloot naast de A15 bij IJzendoorn terechtgekomen. Waarschijnlijk is hij door de gladheid van de weg geraakt.

Erasmusbrug

De Erasmusbrug in Rotterdam werd zaterdag aan het einde van de middag voor al het verkeer afgesloten omdat grote stukken ijs van de brug op het wegdek vielen. De brug ging halverwege de avond weer open.

De politie maakte op Twitter melding van 'serieus grote stukken ijs' die naar beneden vielen.

Mist

Zaterdagavond kwam in een brede strook van zuidwest naar noordoost over het land dichte mist voor. Het zicht was minder dan 150 meter.

Code rood

In België, Duitsland en Frankrijk waarschuwen de weerdiensten ook voor extreme weersomstandigheden. Voor het Ruhrgebied, de Eifel en het Sauerland geldt zelfs code rood. IJzel zorgt daar voor grote hinder. Voor de wegen in Wallonië geldt code oranje, ook vanwege kans op zeer gladde wegen.

Wintersporters die naar de Alpen gaan of juist huiswaarts keren, moeten ook in Beieren, Tirol en Salzburgerland rekening houden met code oranje. Daar zorgt sneeuwval voor hinder op de wegen. Weerplaza raadt Alpenreizigers aan zo laat mogelijk te vertrekken.

Ook in de Zwitserse bergen sneeuwt het, maar meestal licht, dus daar is de hinder minder. Op de routes door Frankrijk geldt over het algemeen code geel, ook vanwege lichte neerslag en kans op gladde wegen.