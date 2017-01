Maas-Waalkanaal vanaf zondag beperkt toegankelijk voor scheepvaart

De sluis bij Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schepen per dag verantwoord kunnen worden doorgelaten. Voorwaarde voor het hervatten van de scheepvaart is wel dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op voldoende niveau blijft.

De Sluis bij Heumen blijft tot nader order gestremd.

De oorzaak van het zakken van het peil is een aanvaring bij Grave. Een binnenvaartschip dat was geladen met benzeen botste op 29 december tegen een brug bij Grave, waardoor de stuw ernstige schade opliep.

Het repareren van de stuw gaat niet gemakkelijk. Het waterpeil is sindsdien meters gedaald.

Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen Weurt en de Oostelijke Kanaalhaven liggen, kunnen vanaf zondagochtend weg en bedrijven kunnen weer worden bevoorraad. De woonboten in het kanaal zijn inmiddels los van de bodem zodat ze met het stijgende waterpeil mee omhoog komen.

Rijkswaterstaat verwacht in ieder geval tot en met maandag bezig te zijn met de laatste berekeningen voor een kortetermijnoplossing. Die wordt dan zo spoedig mogelijk gepresenteerd en gerealiseerd.

Schepen

Dagelijks passeren zo'n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1.800 tot 2.000 vrachtwagenladingen per dag. Veel bedrijven worden door de stremming op kosten gejaagd doordat schepen moeten omvaren.

Dat kan tot wel 48 uur aan vertraging leiden, onder meer door langere wachttijden bij sluizen in de alternatieve vaarroute in België. Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in het geheel van vaarroutes zijn afgesneden.