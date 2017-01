Plaatselijk glad en dichte mist zaterdagnacht, vooral ijzel in Limburg

Bovendien kan het door opklaringen lokaal opnieuw glad worden door opvriezing. Ook komt in het hele land dichte mist voor, behalve in het noordwesten en zuidoosten.

Alleen voor Limburg geldt nog altijd code oranje. In de andere provincies, met uitzondering van Noord-Holland en de Waddeneilanden, is code geel van kracht.

Ook Rijkswaterstaat en de Verkeersinformatiedienst (VID) waarschuwen voor verraderlijke gladheid in het hele land, tot in de loop van zondagochtend.

Snelwegen

Op snelwegen was het zaterdagavond nog verradelijk glad door de ijzel volgens de VID. Rond 20.00 uur resulteerde dat onder meer in een afgesloten A76 tussen de Duitse grens en Geleen.

De temperaturen liepen zaterdagavond in heel Nederland op door neerslag, maar door opklaringen kan de temperatuur na middernacht weer dalen. Natte weggedeelten en sneeuwresten kunnen daardoor opvriezen wat opnieuw gladheid veroorzaakt.

De VID waarschuwt automobilisten dat strooizout niet kan worden ingereden, doordat er weinig verkeer op de weg is. Vooral op lokale wegen kan dit voor ongelukken zorgen.

Zondagochtend verdwijnt de gladheid weer en ook de mist trekt op. Zondagmiddag zijn temperaturen van boven de 5 graden voorspeld.

Mist

Zaterdagavond kwam in een brede strook van zuidwest naar noordoost over het land dichte mist voor. Het zicht zakte onder de 150 meter. Automobilisten moesten oppassen voor moeizame rij-omstandigheden.

Ook zaterdagnacht is mist voorspeld. De VID stelt dat het mistachterlicht pas gebruikt mag worden als het zicht onder de vijftig meter is gezakt (dus als je het volgende hectometerpaaltje niet meer ziet).

Aanvankelijk verdween de ijzel in de provincies Flevoland, Utrecht en Groningen rond 16.00 uur weer. In de westelijke provincies liep de temperatuur langzaam op tot tussen de 3 en 7 graden.

In het oosten kwamen de temperaturen niet meer uit boven de -2, terwijl temperaturen in het noordoosten rond het vriespunt bleven liggen.

Ongelukken

Door de gladheid waren zaterdag alleen al op de snelwegen meer dan 450 ongevallen waarvoor een berger werd opgeroepen gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Het werkelijke aantal ongelukken ligt nog hoger.

Aan het begin van de ochtend kwamen vooral meldingen binnen uit het westen van het land, rond het middaguur was dat verschoven naar het oosten en zuiden, aldus een woordvoerder. De Verkeersinformatiedienst sprak halverwege de ochtend van "een melding per minuut".

De gladheid heeft een automobilist uit het Gelderse Ochten het leven gekost. Hij was met zijn auto terechtgekomen in een sloot naast de A15 bij IJzendoorn. Waarschijnlijk is hij door de gladheid van de weg geraakt. Hoe lang hij daar heeft gelegen is niet bekend.

Op last van de politie was de A73 tussen Linne en Beesel zaterdagmiddag enige tijd in beide richtingen afgesloten.

Erasmusbrug

De Erasmusbrug in Rotterdam werd zaterdag aan het einde van de middag voor al het verkeer afgesloten omdat grote stukken ijs van de brug op het wegdek vielen. De brug ging halverwege de avond weer open.

De politie maakte op Twitter melding van 'serieus grote stukken ijs' die naar beneden vielen.

Ede

In Ede hebben ongeveer 1.200 huizen en bedrijven geen gas. Er is water in de gasleidingen gelopen. Volgens Liander ziet het ernaar uit dat de storing nog het hele weekend duurt. "En daarna is ook niet iedereen meteen weer aangesloten.'' De gemeente zorgt in congrescentrum De Reehorst voor koffie en in de wijk zelf is een informatiepunt ingericht.

Het gaat om de wijk Maandereng. Aanvankelijk was er sprake van 1.500 getroffen huizen, maar dat bleken er 1.200. Het verhelpen van de storing is een lastige klus, omdat eerst alle gaskranen in de huizen moeten worden dichtgedraaid en daarna alle leidingen moeten worden schoongemaakt. Een woordvoerster van Liander: "Het is dus helaas niet zo dat maandagochtend iedereen weer gas heeft. Dat kan weleens langer duren.''

Treinen

Op verschillende trajecten reden zaterdag helemaal geen of minder treinen als gevolg van wisselstoringen en problemen met bovenleidingen. Zo reden tussen Lelystad en Zwolle helemaal geen treinen door ijzel aan de bovenleiding.

NS en ProRail besloten vrijdagavond op basis van de weersverwachtingen om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Schiphol waarschuwde reizigers hun vluchtgegevens te controleren voordat ze naar het vliegveld komen.

Strooiwagens

De ijzel volgt op de sneeuwval van vrijdagavond. Op veel plekken in Nederland viel er tot enkele centimeters sneeuw. In het oosten ligt vier tot vijf centimeter sneeuw.

Tijdens de acties van vrijdag en zaterdag is de volledige capaciteit van 546 strooiwagens ingezet, en een aantal sneeuwschuivers. Dat betekent dat zo'n 1.200 mensen hebben gewerkt aan de gladheidsbestrijding.