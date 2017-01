IJzel houdt aan in oosten Nederland, mist op komst vanaf Noordzee

In Utrecht ligt de temperatuur van het wegdek nog altijd net onder het vriespunt. Motregen kan daar nog bevriezen wat zorgt voor gevaarlijke situaties.

In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is code geel van kracht. Daar heeft de dooi zich inmiddels voorzichtig ingezet, aldus Weerplaza. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat ook hier nog voor gladheid.

Mist

Later op de middag wordt mist verwacht. Vanaf de Noordzee zal dit ons hele land binnenkomen. Momenteel is het zicht in Den Helder al slecht. Verwacht wordt dat het zicht zal teruglopen tot lokaal zo'n 200 tot 300 meter.

De slechte weersomstandigheden zorgden zaterdagochtend voor honderden aanrijdingen op de wegen. De Verkeersinformatiedienst sprak halverwege de ochtend van "een melding per minuut". De ijzel volgt op de sneeuwval van vrijdagavond. Op veel plekken in Nederland viel er tot enkele centimeters sneeuw. In het oosten ligt vier tot vijf centimeter sneeuw.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 6°C 2°C NW 3 Maandag 5°C 1°C Z 4 Dinsdag 6°C 2°C W 3 Woensdag 9°C 1°C W 4 Donderdag 5°C 3°C ZW 4

Treinen

Op verschillende trajecten rijden geen of minder treinen door rijp aan bovenleidingen of sein- en wisselstoringen. Tussen Lelystad en Zwolle rijden geen treinen door ijzel aan de bovenleiding. Ook op het traject Dordrecht-Gorinchem en Vlissingen-Roosendaal rijden er daardoor geen treinen.

NS en ProRail besloten vrijdagavond op basis van de weersverwachtingen om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Schiphol waarschuwt reizigers hun vluchtgegevens te controleren voordat ze naar het vliegveld komen.