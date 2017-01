IJzel houdt aan in oosten en zuiden Nederland, mist op komst vanaf Noordzee

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland zijn inmiddels geen waarschuwingen meer van kracht. Daar heeft de dooi zich inmiddels ingezet, aldus Weerplaza.

In het midden van het land ligt de temperatuur van het wegdek nog altijd net onder het vriespunt. Motregen kan daar nog bevriezen, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Rond 16.00 uur is de ijzel ook verdwenen in de provincies Flevoland, Groningen en Utrecht en geldt daar code geel.

In de westelijke provincies loopt de temperatuur langzaam op tot tussen de 3 en 7 graden. In het oosten komen de temperaturen naar verwachting niet meer uit boven de -2, terwijl temperaturen in het noordoosten rond het vriespunt blijven liggen. De temperaturen zullen de hele dag rond het vriespunt blijven. Voor zondag zijn temperaturen van boven de 5 graden voorspeld.

Weerplaza waarschuwt specifiek voor ijzel in de provincie Limburg. In het zuiden blijft het de hele avond zeer glad.

Ongelukken

Door de gladheid zijn zaterdag alleen al op de snelwegen meer dan 450 ongevallen waarvoor een berger werd opgeroepen gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Het werkelijke aantal ongelukken ligt nog hoger. Aan het begin van de ochtend kwamen vooral meldingen binnen uit het westen van het land, rond het middaguur was dat verschoven naar het oosten en zuiden, aldus een woordvoerder.

De gladheid heeft een automobilist uit het Gelderse Ochten het leven gekost. Hij was met zijn auto terechtgekomen in een sloot naast de A15 bij IJzendoorn. Waarschijnlijk is hij door de gladheid van de weg geraakt. Hoe lang hij daar heeft gelegen is niet bekend.

Op last van de politie is de A73 tussen Linne en Beesel zaterdagmiddag in beide richtingen afgesloten. Op het stuk snelweg in Limburg is het zo glad en gebeuren zoveel ongelukken, dat het onverantwoord is er overheen te rijden, meldt Verkeersinformatiedienst zaterdag.

Erasmusbrug

De Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdag aan het einde van de middag voor al het verkeer afgesloten omdat grote stukken ijs van de brug op het wegdek vallen. Dat meldt de politie.

In eerste instantie werden de fiets- en wandelpaden afgezet. Even later is besloten uit voorzorg de brug voor al het verkeer in beide richtingen af te sluiten. Hoe lang de stremming duurt, is nog niet bekend.

De politie maakt op Twitter melding van 'serieus grote stukken ijs' die naar beneden vallen.

Mist

Later op de middag wordt mist verwacht. Vanaf de Noordzee trekt de mist ons hele land binnenkomen. Momenteel is het zicht in Den Helder al slecht. Verwacht wordt dat het zicht in de loop van de dag ook op andere plekken terug zal lopen tot lokaal zo'n 200 tot 300 meter.

Treinen

Op verschillende trajecten rijden zaterdag helemaal geen of minder treinen als gevolg van wisselstoringen en problemen met bovenleidingen. Zo rijden tussen Lelystad en Zwolle helemaal geen treinen door ijzel aan de bovenleiding.

NS en ProRail besloten vrijdagavond op basis van de weersverwachtingen om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Schiphol waarschuwt reizigers hun vluchtgegevens te controleren voordat ze naar het vliegveld komen.

Verkeer

De slechte weersomstandigheden zorgden zaterdagochtend voor veel problemen op de weg. Als gevolg van de gladheid waren er meerdere aanrijdingen en snelheidsbeperkingen. De Verkeersinformatiedienst sprak halverwege de ochtend van "een melding per minuut".

De ijzel volgt op de sneeuwval van vrijdagavond. Op veel plekken in Nederland viel er tot enkele centimeters sneeuw. In het oosten ligt vier tot vijf centimeter sneeuw.