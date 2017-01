Honderden ongelukken door gladde wegen in heel Nederland

Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid in het westen vanaf het eind van de ochtend. In het oosten en zuidoosten kan de gladheid tot 's avonds aanhouden.

Er zijn "al honderden aanrijdingen geweest" als gevolg van gladheid, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID) aan NU.nl. Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als ze het niet per se nodig is.

De VID verwacht dat de situatie op de weg maar heel langzaam beter wordt. Rond 08.00 uur was het alleen in het noordwesten, bij Den Helder, al goed aan het dooien. Pas vanaf 09.00 warmt de grond enigszins op door de zon. In het oosten van het land verdwijnt de gladheid pas zaterdagavond.

De ijzel volgt na de sneeuwval van vrijdagavond. Op veel plekken in Nederland viel er tot enkele centimeters sneeuw. Uit de oostelijke helft van de provincie Overijssel komen meldingen van 4 tot 5 centimeter sneeuw.

Snelwegen

Zaterdagochtend maakten honderden mensen flinke schuivers met hun auto en reden ze in veel gevallen tegen de vangrail. Ongeveer tien vrachtwagens schaarden en kwamen daardoor dwars op de weg te staan. Dat gebeurde onder meer op de A12 en de A15.

De A16 richting Rotterdam is na een ongeval afgesloten bij knooppunt Zonzeel. Ook op de A15, A27 en A59 zijn ongevallen met letsel geweest.

Op de A4 zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in korte tijd meerdere ongelukken door gladheid gebeurd, aldus de politie. De weg is tussen Roelofarendsveen en Burgerveen afgesloten. Rijkswaterstaat heeft de maximum snelheid op de A4 bij Leiden verlaagd naar 50 km/u.

Bij knooppunt Westpoort is de weg tussen de A10 en A5 afgesloten nadat een bestelbus spinnend tot stilstand kwam.

Strooizout

Sinds vrijdagavond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen, laat Rijkswaterstaat zaterdag weten. Alle 546 strooiwagens werden ingezet. Zo'n twaalfhonderd mensen moesten aan het werk.

Naast de gewone strooiwagens zet Rijkswaterstaat ook speciale calamiteitenwagens in: twee Firestorms en een Lava Storm. De Firestorm spuit onder hoge druk een zoutoplossing met een temperatuur van 60 à 70 graden op de ijsplaten op het wegdek, die daardoor direct smelten. De Lava Storm is een vergelijkbare machine, maar met meer capaciteit.

Ondanks dat er ruim wordt gestrooid, is het nog steeds erg glad. Als er weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout overigens niet.

Treinen

Op verschillende trajecten rijden geen of minder treinen door rijp aan bovenleidingen of sein- en wisselstoringen. Tussen Hoorn-Kersenboogerd en Enkhuizen rijden geen treinen door rijp aan de bovenleiding. Reizigers moeten rekening houden met een ernstige verstoring. Het is onbekend wanneer de treinen weer ingezet kunnen worden op het traject.

Ook op de trajecten Geldermalsen-'s-Hertogenbosch, Vlissingen-Roosendaal, Amersfoort-Barneveld Centraal en Hoorn-Enkhuizen rijden geen treinen. Tussen Utrecht Centraal-Rotterdam Centraal en Rotterdam Centraal en Hoek van Holland Haven en op Dordrecht-Geldermalsen rijden minder treinen.

NS en ProRail besloten vrijdagavond op basis van de weersverwachtingen om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Schiphol

Schiphol waarschuwt reizigers hun vluchtgegevens te controleren voordat ze naar het vliegveld komen. De mogelijkheid bestaat dat veel vluchten vertraging oplopen of worden geannuleerd. De luchthaven laat weten dat er sneeuwteams gereed staan om banen en vliegtuigen snel ijs- en sneeuwvrij te maken.